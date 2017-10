Kazuo Ishiguro on sündinud 1954. aastal Nagasakis, kuid 1960. aastal kolis ta koos perekonnaga Suurbritanniasse, 1982. aastal sai ta ka Briti kodakondsuse.

Rootsi Akadeemia sõnul on Ishiguro "enda emotsionaalselt jõulistes romaanides tunginud meie maailma mõtestamise sügavamatesse kihtidesse".

Tegemist ei ole tema esimese suure preemiaga - 1986. aastal võitis ta Whitebreadi preemia ning 1989. aastal Bookeri kirjandusauhinna.

Viimati ilmus eesti keeles Kazuo Ishiguro teos "Maetud hiiglane", mille tõlkis Krista Kaer. Samuti on eesti keeles ilmunud "Mägede kahvatu terendus" ("A Pale View of Hills"), "Hõljuva maailma kunstnik" ("An Artist of the Floating World"), "Päeva riismed" ("The Remains of the Day"), "Ära lase mul minna" ("Never Let Me Go") ja "Nokturnid: viis lugu muusikast ja hämarusest" ("Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall").

Möödunud aastal pälvis kirjanduspreemia muusik Bob Dylan uue poeetilise väljenduslaadi loomise eest Ameerika laulutraditsioonis.