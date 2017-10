Rakvere teater lendab üle käopesa

Eili Neuhausi lavastuses kehastab peaosalist Randle McMurphyt Üllar Saaremäe. Lavastus põhineb Dale Wassermani dramatiseeringul, mille aluseks on Ken Kesey samanimeline romaan.

16-aastasele Neuhausile jättis omal ajal sügava mulje hoopis romaani põhjal tehtud viis Oscarit võitnud film "Lendas üle käopesa". "Nähtu jäi nädalateks minusse kruttima. Mäletan, et ootasin ja igatsesin kogu filmi jooksul, et õde Ratchedis toimuks mingi muutus. Ta mõjus nagu kalk, tundetu, emotsioonitu masin, mis on välja töötatud selleks, et kehtestada mingisugust korda, et süsteem kokku ei variseks, ja aidata nõrgamõistuslikke. Mõtlesin, kas temas ei ärka mingi inimlikkus."

Lavastaja sõnul käis temas ühel hetkel klõps, sest meie ümber toimuv on hullumeelsus. "Mõtleme, et hullumajas on meditsiiniliselt haiged inimesed, aga tegelikult võib hullumaja olla siin ja praegu, igal pool meie ümber. Tähtis on, mis valikuid ja otsuseid me inimestena teeme. Meil ei ole mingisugust muud mõõdupuud kui inimlikkus. Konflikti taga tasub näha inimese kätt ning seetõttu ei pea loodud seadused püsima muutumatutena. Lühidalt öeldes on "Käopesa" minu jaoks vaimse vägivalla vastu võitlemise lugu. Mitte niivõrd süsteemide, vaid inimeste kokkupõrge."

Õde Ratchedit kehastab Ülle Lichtfeldt, indiaanipealik Bromdeni rollis on Toomas Suuman. Lavastuses teevad kaasa ka Rakvere Teatri näitlejad Margus Grosnõi, Grete Jürgenson, Märten Matsu, Madis Mäeorg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Tarvo Sõmer ja Tarmo Tagamets. Kunstnikutöö on teinud Kristi Leppik.