Roomas avatakse Konrad Mägi suurnäitus

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

27. septembril pidas sünnipäeva Mari Saat, üks omanäolisemaid eesti kirjanikke. Saat on viljakas autor, tema sulest on pärit romaane, jutustusi ja novellikogusid. Seekord tahaks aga rääkida tema lasteraamatust „MINA ISE“, mis ilmus peaaegu 30 aastat tagasi, 1988. aastal.

Valimistepäevani jääb vähem kui kaks nädalat. Kes silmad vähegi lahti hoidnud, on ilmselt märganud, et tänaseks on jõutud kampaaniatega faasi nimega hirmutamine. Kui ei vali meid, saab maailm õige pea otsa. Kui valite nemad, läheb eesti meel ja eesti keel oktoobris kõige kaduva teed.

Näitus "Konrad Mägi (1878–1925)" on Roomas publikule avatud 10. oktoobrist kuni 28. jaanuarini 2018. Kumu kunstimuuseumis on Konrad Mägi näitus 24.08.2018 – veebruar 2019

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea on üks olulisemaid Rooma muuseume, mis on keskendunud 20. sajandi modernismile. Konrad Mägi teoste eksponeerimine on nende jaoks esimene kord Eesti kunsti näidata.

Konrad Mägi on Eesti publikule hästi teada kunstnik, kuid Euroopa kunstiajalukku pole teda veel kirjutatud. Erinevatel põhjustel oli aastakümneid võimatu näidata Mägi teoseid Euroopa vaatajatele ning seetõttu on käesolev näitus alles esimene võimalus täita kirjeldatud tühik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel