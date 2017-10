EMTA uus tehnoloogia võimaldab korraldada kontserte, kus muusikud ei asu isegi samas riigis

LoLa tehnoloogia on sedavõrd täpne, et kuni 4000 kilomeetri kaugusel paiknevad muusikud saavad musitseerida koos reaalajas. LoLa esitleti täna kontserdiga Eesti Muusikaakadeemias, kus muusikud asusid samal ajal Tallinnas ja Minskis.

EMTA rektori Ivari Ilja sõnul ületas see tehnoloogia täielikult tema ootused. "Oli üllatav, et selle viiteaja saab viia nii minimaalseks, et see on inimkõrvale tunnetamatu."

Ka jazzmuusik Laura Põldvere kinnitas, et tehnoloogia aitas säilitada eri riikides asuvate muusikutevahelise kooskõla. "See näitab seda, kuidas inimesed teineteise energiat tunnetavad, et isegi interneti vahendusel saab tunda, et need inimesed on minuga koos laval."

Lisaks kontsertide korraldamisele hakkab muusikaakadeemia ülekandetehnoloogia LoLat kasutama ka proovide, meistriklasside ja loengute läbi viimisel.