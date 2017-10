Kuldne Mask jõuab sel korral ka Narva ja Sillamäele

Venemaa ühe mainekama teatrifestivali Kuldne Mask Eesti programm on toimunud juba 13 korda.

Sel aastal on esimest korda draama ja tantsulavastuste kõrval kavas ka ooper Moskva Helikon teatri esituses. Ljudmila Ulitskaja libreto'le kirjutas muusika noor helilooja Aleksei Sergunin. "Doktor Haass" on nomineeritud festivali auhindadele kuues kategoorias.

Festivali avalavastus, koreograaf Sasha Pepeljajaevi "Cafe Idioot" Fjodor Dostojevski romaani ainetel, võib tuua äratundmisrõõmu neile vaatajatele, kes mäletavad Pepeljajevi paar aastat tagasi Tallinnas lavakunstikoolis tehtud versiooni samast romaanist.

"Mingid motiivid ja isegi paar otsest tsitaati Eesti tudengitega tehtud tööst on Moskva balleti etenduses sees," selgitas Pepeljajev ja tõdes, et teda on alati huvitanud sisemised seosed, mida publik ei näe, aga on talle tähtsad.

Kuldne Mask Eesti avatakse täna Narvas ja festival kestab kuni 17. oktoobrini