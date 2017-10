Henrik Normann teeb mängufilmi: ma olen lapsest saadik tahtnud kaamera taga olla

Henrik Normann on istunud režissööritooli ning loodab tuleva aasta alguseks saada valmis täispika mängufilmi "Elu hammasratastel". "Ringvaates" rääkis ta, et on juba pikka aega tahtnud kaamera taha pääseda.

"Ma olen juba lapsest saadik tahtnud kaamera taga olla," selgitas Henrik Normann ja lisas, et kõik sai alguse 8mm amatöörkaamerast, mis talle noorena pihku sattus. "Olles palju kaamera ees esinenud, siis ma näen ju kõige paremini seda, mis toimub just kaamera taga, ning nüüd ma tahan seal ka ise olla."

Tegelikult ei ole see aga Normanni lavastajadebüüt, sest varem on ta olnud mitmete muusikavideote režissöör, nendest populaarseimad ansambli Respekt videod. 2018. aasta alguseks valmiv mängufilm räägib samuti kaudselt selle bändi lugu.

"Kahe aasta pärast täitub nende ansamblil kümnes sünnipäev ning tekkis mõte, et teeks dokumentaalfilmi," selgitas ta ja tõi välja, et vahvaid sündmusi tuli nii palju, et dokumentaalfilmist ja intervjuudest oleks tema arvates väheks jäänud. "Ma tundsin, et see on mängufilmi vääriline."

Normanni sõnul ei ole film aga ainult Respekti, vaid paljude muusikute lugu. "Sa oled pidevalt ratastel, vahepeal ajad pereasju ning sa põrkud paratamatult kokku sellega, et kui sul on publiku armastus, siis enda armastus kannatab selle käigus."

Lisaks Eestile, kus toimusid enamik võtteid, käisid nad filmimas ka Pariisis. "Seal on väga palju paberimajandust, ei ole nii, et tuleb meili peale kiri, vaid tuleb paberil ning on kindlaks määratud, millise nurga peal sa tohid filmida ja kus mitte."

Filmis on kaks liini. "Üks on fantaasialiin, kus noored muusikud kujutavad ette, milline nende elu peaks olema, aga on ka draamaliin, mis on professionaalsete näitlejate päralt," selgitas ta ja tõi välja, et teiste seas astuvad üles Anne Paluver, Veljo Reinik ja Pille Pürg.

Film "Elu hammasratastel" jõuab kinodesse 2018. aasta märtsis-aprillis.