Rein Raud Ishiguro Nobeli-võidust: esimene nii kõrge preemiaga pärjatud žanrikirjanik

"Kazuo Ishiguro pärast on hea meel mitmel põhjusel. Esmalt muidugi seetõttu, et ta on suurepärane kirjanik ja seda kõigil tasanditel, kujunditest ja lausest tegelaste, süžeede ja ajalooliste olustike ja kandvate probleemide tabamiseni.

Teiseks on Ishiguro oma multikultuurse taustaga sellist kaasaja ja tuleviku kirjanikutüüpi esindav autor, kelles erinevad traditsioonid kohtuvad ja kokku kõlama hakkavad, ning kes suudab neist kokku luua midagi uut kui see, mis sünniks neis eraldi.

Kolmandaks aga seepärast, et kuigi sedatüüpi liigitused talle endale tingimata ei meeldi, on tema mängud ulmeliste teemadega teinud siiski temast ka esimese nn žanrikirjaniku, kes nii kõrge preemiaga on pärjatud. Ja see omakorda on avardanud kirjanduse piire. Ilma esimeseta oleksid teine ja kolmas põhjus tühised, kuid praegu annavad tema preemiale ainult sära juurde."

Lugege lisatud lugudest ka tõlkija Krista Kaera tähelepanekuid Kazuo Ishiguro Nobeli-võidu kohta.