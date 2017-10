Tristan Priimäe soovitused: "Hea aeg", "Slava. Au ja hiilgus" ja "14 käänet"

"Hea aeg", režissöörid Benny Safdie, Josh Safdie

"Lugu räägib kahest vennast, kellest üks on kerge vaimse puudega. Pealtnäha üsna sirgjooneline krimilugu. /---/ Ta on suutnud filmi vältel stseenidega järjest üllatada nii, et need lahenevad mingisse imelikku kohta. Väga huvitavalt kirjutatud käsikiri. Robert Pattinson peaosas võib-olla ootamatus rollis," rääkis Priimägi.

"Slava. Au ja hiilgus", režissöörid Kristina Grozeva, Petar Valchanov

"Värske Bulgaaria Oscari-nominent, mis räägib lihtsast raudteetöölisest, kes leiab liipritelt hunniku raha ja teeb ühe otsustava vea, annab selle tagasi ning satub sellega raudteeameti PR-meeskonna huviorbiiti, mis tõmbab ta spinnimasinasse nii tugevalt, et mees ei saa põhimõtteliselt mingist hetkest enam üldse aru, mis toimub. Muutub poliitilise mängu tööriistaks."

"14 käänet", režissöör Marianna Kaat

"Räägib sellest, kuidas vene perede ees seisab valik, kas panna laps eesti- või venekeelsesse lastaeda ja seejärel kooli. Tuleb teha valikuid, kuidas lapse keeleuniversumit hakata vormima juba väga noorest east. Kui sa vaatad, kuidas venelasi kujutatakse filmikunstis üldse, siis nad on alati hästi karikatuursed. /---/ Siin on venelased kujutatud tavaliste, normaalsete inimestena."