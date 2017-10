Reportaaž. "Litsid mehed need Vargamäe omad!" ehk lugu sellest, kuidas Andres Pearule vembu viskas

1878. aasta suvi kusagil Vargamäe lähedases kõrtsis. Mäe Andres (Priit Loog) istub laua taga ja jutleb Rava Kustase (Andres Mähar) ja Hundipalu Tiiduga (Ott Aardam). Andres popsutab piipu, Tiidu kõrval laual lebab seitung heeringa ja õmblusmasinate ning firma "Salamander" reklaamidega.

Juurde astub Oru Pearu (Priit Võigemast), turi kergelt vimmas, kitsehabe õieli, kuraasi täis ja asub Andreselt selgust nõudma, kuidas tema olla Andrese rukkisse sattunud. Andres ei taha esiti öelda, siis pakub Pearu raha ja Andres lubab Pearule viimaks kõrtsileti ees seletust anda. Leti taga vaatab seda ilu pealt kõrtsmik (Riho Kütsar) koos oma just-nagu-Mihkel-Raual stiilis habet kandva abilisega (Tanel Ting).

Selline on "Tõe ja õiguse" filmi kõrtsistseeni algus, mida esmaspäeva (2. oktoobri, toim.) ennelõunal Jäneda mõisa kunagises avaras veiselaudas üles filmitakse. Kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünnikodu Vargamäel asub siit 20 kilomeetri kaugusel.

Režissöör Tanel Toomil on peas rohekas militaarstiilis nokamüts. Näib, et ei ole kedagi teist võtteplatsil, kes tahaks stseenidesse rohkem elu sisse puhuda, kui tema. Toom märkab ja leiutab aina uusi nüansse nii tekstis, näitlejate reageeringutes kui taustanäitlejate liikumises. Kõike seda selgitab ta kannatlikult ja enesekindlalt.

Režissöör katkestab proovi ja ütleb Võigemastile: "Tee laiemalt, kogu see kuradi kõrtsitäis peab olema tunnistajaks." Kohe proovitakse uuesti ja Priit Loog, kes on ka juba leti juurde tulnud, astub Võigemasti repliigi ajal sammukese tagasi, kuna Pearu kuraas nüüd veelgi suuremalt kõrtsiruumi kandub. Paar minutit hiljem tuleb Võigemastil hea mõte: "Keegi võiks hõigata: "Vala välja!", et saaksin konkreetselt reageerida". Toom tuleb Võigemasti kõrvale, seirab kõrtsiruumi ja näitab suuna, kust kandist hüüe peaks tulema. Viidatud laudkonnast võtab letile lähemal istuja hõikamiskohustuse enda peale.

Soojendavad proovid on nüüd läbi saanud, kaamera on tööle pandud ja tehakse juba duubleid. Duublite vaheajal selgitab režissöör kõrtsilistele, et liikuma tuleb hakata alles siis, kui kõrtsmik on suure viinapudeli letile tõstnud. "Ja raha pakkumisel tehke 30 rubla juures üllatusmõminat, see on tänapäeva vääringus ikkagi 200 eurot!"

Toom tuleb mõttele panna pingi jala alla ka väike kõrgendus, et Andres paistaks kaadris kümme sentimeetrit kõrgemal. Majesteetlikkust ja kohati võiks öelda, et lausa eepilisust jagub paksu habemega Priit Loogil küllaga, eriti profiilis. Priit Võigemast liigub duublite vaheajal ringi oma tengelpunga käes vibutades, pilgus peegeldumas ekspertiis, mida võiks kõrtsielust teada veel vaid mõni eriti paljunäinud porikärbes.

Kõrtsliliste ees taldrikutel on kala, keedumuna ja oad, joogiks pudelis õlu ja metalsetes topsides viin. Ühe taustanäitleja sõnul on pudelis päris alkoholivaba õlu. Paar nooremat taustanäitlejat teevad puhkehetkel teineteisele õlamassaaži, nurgalauas istuval taustanäitlejal on süles karmoška.

Leti ääres seisab kirsade, vähe viisakama kuue ning puldanportfelliga mees, kes meenutab pisut Steve Buscemit. Temast vasakul asuvad kaks urjäädnikut, vorm seljas ja mõõgad vööl. Ning paremal Sääsküla mees Toomas Raaper, kes hiljem räägib, kuidas tema kodumaja kõrvalmajas asus kunagi algkool, kus tulevane kirjanik Anton Hansen lugema ja kirjutama õppis.

Kõrtsiruumi on backstage'st tulnud grupp taustajõude. Kostüümikunstnik Kristiina Ago on monitorist kaamerapilti jälgides avastanud ühe kõrtsilise, kelle riided liiga uued paistavad. Kärmelt piserdab ta riietele spreid, mis loob kangale võidunud ja kulunud välimuse.

Režissööri kolmas assistent Rebeka Rummel selgitab kõrtsilistele, millise Pearu repliigi peale tuleks hakata kergelt reageerima. Üks riietaja õmbleb Riho Kütsari kuue käise alussärgi külge, et särgivarrukas paistaks just parasjagu välja.

Grimeerijad pintseldavad näitlejate nägudele puudrit. Toom annab veel viimased märkused, platsirekvisiitor Asko Linno lükkab käima seinal rippuva käokella tila, klapineiu teatab kaamera ees duubli numbri ja kõlab taas Toomi repliik: "Ja läksime!"

Pearu hakkab jälle oma joru ajama ja seekord väljendab ta uskumatust Andrese väite suhtes veelgi paisutatumalt. Ta soovitab Andresel rääkida seda rukkissesattumise lugu kanadele, kassile ja lehmale, kui eelmises duublis sai nimetatud ainult lehm. Andres lubab Pearule 30 rubla eest tõe avaldada. Pearu liigub võidurõõmsalt leti ette, teatades, et tema maksab Andresele ja tema nüüd seletagu asjalugu kõigile, kel kõrvad peas.

Andreski tõuseb ja nõuab, et Pearu annaks raha kõrtsmiku kätte, et Pearu pettust ei teeks. Ja siis sosistab Pearule midagi kõrva. Pearu ajab silmad pungi ja hüüatab pettunult. Ta nõuab Andreselt kõva häälega ütlemist. Andres vastu, et sellist kaupa polnud, jutt oli vaid, et ütleb leti ees. Ja kui muidu selgust ei saa, siis las hääletagu kõrtsirahvas, kummal õigus. Ja lisab justkui kogenud kohaliku poliitikuna, et kui kõrtsiliste arvates on õigus temal, saavad kõik, Pearu välja arvatud, need 30 rubla kohe kõrist alla kulistada.

"Litsid mehed, need Vargamäe omad,” toob kõrtsmik nägu kirtsudes kuuldavale, sülitab läbi hammaste lirtsti põrandale ja asub leti ääres tunglevatele meestele hundijalavett välja kallama.

Film "Tõde ja õigus", mis põhineb Tammsaare samanimelise romaanisaaga esimesel osal, jõuab kinodesse 2019. aasta veebruaris.