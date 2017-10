Tiina Mälberg: pidasin õigeks oma kohaloluga Festhearti tunnustada

Rakverelane, näitleja Tiina Mälberg ütles, et tema on festivalile eelnenud debatte jälginud avatud pilguga.

"Mul on väga hea meel, et Rakvere linnas, väga kaunis kinos, üks väga huvitav filmifestival saab toimuma. Juba sellepärast arvasin, et oma kohaloluga peaks seda festivali tunnustama. Pidasin seda õigeks," ütles ta.

Festivali keskmes on filmiprogramm, mis koosneb kuuest täispikast mängufilmist, dokumentaal-, lühifilmide- ja animaprogrammist.

Filme on 15 riigist ning teosed valiti välja põhimõttel, et need poleks Eestis varem linastunud. Lisaks filmiprogrammile toimuvad ühiskondlikud debatid ja mõttekojad seksuaalvähemusi puudutavatel teemadel.