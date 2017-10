NO99 tekitab Berliini kontserdimajas elevust

Tehnikud on viimased nädal otsa jooksnud ringi Berliini klassikalise muusika kontserdimajas, kus reedel mängitakse teater NO99 suurlavastust "Pööriöö uni".

Tehniliselt keerulises lavastuses teevad kaasa nii nagu Eestiski NO-teatri näitlejad ja Ellerheina koor, kuid Saksamaale ei ole tulnud ERSO, neid asendab kohalik kõrgelt tunnustatud orkester.

AK kultuuriuudised olid proovides, kui asi jumet võttis.

Juba ainuüksi see, et kontserdimaja asetus ei ole tavaline ja lava on keset saali on tekitanud klassikalise suunitlusega kontserdimaja töötajates elevust. See kõik kasvatab pinget ka lavastajates: kuidas publik lavastuse ikkagi vastu võtab?

"Pööriöö und" mängitakse Berliinis reedel, laupäeval ja pühapäeval.