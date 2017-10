Turu raamatumessil on esindatud ka värske eesti kirjandus

Soomes algas Turu raamatumess, mille teema on tänavu "100-aastane Soome" ning mis on valitud põhjanaabrite parimaks messiürituseks. Ka Eesti on Turus esindatud värske kirjandusega, millega saab tutvuda nii Eesti messiboksis kui ka teistel lavadel.

Ilukirjanduse kõrval tutvustatakse Eestist ja eesti kirjandusest kirjutatud teoseid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurt huvi tunneb soome lugeja Eesti lähiajaloo käsitluste vastu.

Messil tutvustavad oma teoseid Ilmar Taska, Imbi Paju ja Juhani Salokannel, lugejatega kohtuvad Mihkel Mutt ja Valdur Mikita.

"Jätkatakse ajalooradadel. Just lähiajalugu on see, mis ikka endiselt huvitab. Mina prognoosin, et selle aasta kõige suurem müügihitt on Eva Mitreikina "Heegeldatud lumehelbekesed". Ilukirjanduse läbimüük on väga palju väiksem," selgitas Eesti Instituudi tegevjuht Sanna Immanen.

Eesti programmiga saab tutvuda ning Eestiga seotud lavavestlusi jälgida otseülekandena Tuglase Seltsi veebilehe kaudu.