Eesti Interpreetide Liidu avakontserdi andis pianist Sten Lassmann

Hooaja esimesel kontserdil esines pianist Sten Lassmann puhtalt Beethoveni kavaga. Kiire pilguheit interpreedi biograafiale – Sten Lassmann on VI vabariikliku pianistide konkursi (2002) I preemia ja I rahvusvahelisel konkursi “Tallinn 2006” III preemia laureaat ning on praegu EMTA õppejõud.

Beethoveni heroiline, ideaale kandev ja kontrastiderohke muusika sobib Sten Lassmanni esitajanatuurile, kus võibolla ei ole ülekaalus paindlik-lüüriline, avatult romantiline, vaid pigem mõtisklev ja ülesehitav alge. Ta tajub hästi Beethoveni helikeele vahel ka oraatorlikku retoorikat. Kava esimene teos oli Beethoveni “Eroica-variatsioonid” op. 35, millel on tihe seos helilooja 3. sümfooniaga. Variatsioonitsüklid on Beethoveni loomingus uuenduslikud ja põnevad teosed, siin kajastub helilooja otsiv ja teed rajav vaim. Viimasel ajal on neid meie pianistidelt üsna vähe kõlanud, nii mõjus teos Sten Lassmanni esituses väga värskelt. Ilmekas fraseerimine, head karakterid ning reljeefsed meeleolulised ja kõlalised kontrastid muutsid teose kergesti jälgitavaks. Pianist tõmbas selle suurvormi, kus teema kõlab nii alguses kui lõpus, just nagu vormiliselt “ühte ringi”.

Kava teine teos, kuulus “Apassionata”, oli samuti esitatud hea vormitajuga. I osas ta dramaatilisi seisakuid pigem ei rõhutanud, II osas oli võetud liikuvam tempo, kuid need lahendused mõjusid tervikus veenvalt.

Lisapalana üllatas Lassmann veel ühe ulatusliku teosega, esitades Beethoveni “32 variatsiooni”.

Ilmunud ajakirjas Muusika nr 10 2017