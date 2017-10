Vox Clamantis esindas Eestit tähtpäevaüritustel Brüsselis

Vox Clamantis oli publiku ees tähistamaks Eesti eesistumist Euroopa Liidu nõukogus ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Brüssel on mitme meie kultuuriga seotud ürituse keskpunktis kogu Euroopa Liidu eesistumise aja, 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Ansambli Vox Clamantis kontsert toimus 7. oktoobri hilisõhtul Brüsseli Notre Dame de la Chapelle'i kirikus Chapelle'i väljakul. Eesti ansambli kava häälestus Brüsselis korraldatava keskaja ja varajase renessansimuusika nädalalõpufestivaliga "1453 – from one world to another" ning kandis sel puhul nimetust "Au Passage des temps" ("Aegade läbivoolus"). 1453. oli aasta, mil Konstantinoopol langes Ottomani impeeriumi kätte ning mil suri ka kuulus inglise helilooja John Dunstable (sünd. 1390). Nii tema kui ka kaks teist eile ettekandele tulnud varajase renessansiajastu franko-flaami heliloojat, Gilles Binchois (1400-1462) ja Johannes Ockeghem (1410-1497), olid oma aja kõige silmapaistvamate hulgas.

Kontsert kuulus veel kunstikeskuse sarja "Voices – Renaissance and Baroque", ning muidugi kahte meie kultuurile pühendatud sarja "Estonia Portrait" ja "Focus on Estonia". Vastavalt sellele ei viinud Vox Clamantis Brüsselisse ainult Eesti muusikat, vaid kõrvutas gregoriaani laulu ning varajast, 15. sajandi repertuaari meie tänapäevase tipphelilooja Arvo Pärdi muusikaga.

Õhtut alustasid kaks gregoriaani laulu "Domine exaudi" ja "Ave Maria", millele järgneb magister Perotinus Magnumi (c. 1160 - c. 1236) "Beata viscere". John Dunstable'ilt kõlab kaks pala, "Descendi in ortum meum" ning "Quam pulchra es". Dunstable'i kaasaegsetelt on ettekandel Gilles Binchois' "Amours merci" ja Johannes Ockeghemi "Mort, tu as navré de ton dard".

Kolm Arvo Pärdi teost lõpetasid kava: "Da pacem, Domine", "And One of the Varisees" ning "Gebet nach dem Kanon" (IX Ode suurteosest "Kanon pokajanen").

Jaan-Eik Tulve koostatud ja tema käe all esitatatav kava vajas seekord 15-liikmelist koorikoosseisu, Brüsselis laulavad naishäältest Anna Mazurtšak, Jaanika Kuusik, Merylin Poks, Miina Pärn, Kadri Hunt, Iris Roost, Maarja Helstein, meeshäältest Anto Õnnis, Sander Pehk, Sakarias Jaan Leppik, Lodewijk van der Ree, Taniel Kirikal, Ott Kask, Tõnis Kaumann ja Aare Külama.