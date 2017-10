Arvustus. Eesti Kontserdi uus vanamuusikasari "Silmitsi Bachiga"

Hortus Musicuse “Väravatorni” sarja kõrval polegi kontserdiorganisatsioonidel pikka aega sedalaadi seeriat olnud.

“Silmitsi Bachiga” avakontsert Kadrioru lossis jättis suurepärase mulje. Peaesineja oli klavessinist Reinut Tepp ning kavas mitu prelüüdi ja fuugat “Hästitempereeritud klaviirist”, sekka ka üks varasem Bachi selle žanri teos, ülivirtuoosne prelüüd ja fuuga a-moll.

Tunnipikkuse kontserdi lõputeos oli küllaltki harva esitatav kontsert klavessiinile, flöödile, keelipillidele ja basso continuo’le, kus Tepiga koos musitseerisid Reet Sukk (flööt), Anete Ainsaar, Mari Targo ja Elo Tepp (barokkviiul), Arvo Haasma (barokkvioola), Egmont Välja (barokktšello) ning Regina Udod (kontrabass). Kava oli süvenemise ja hoolega valitud. Ühe allhoovusena oli sinna peidetud ka esitatavate teoste helistikkudest b-a-c-h moodustuv helilooja nimi. Võluv signatuur, teades, et Bach armastas oma teostesse samuti sümboleid peita.

Kontserdi suur lisaväärtus oli sarja kuraatori Toomas Siitani kontserdi alguses kuulajaile antud lühiloeng, mis avas kõnelejale omaselt sügava eruditsiooni ja elavusega HTK ja kontserdi loomise tagamaid.

Reinut Teppi muusikuna olen juba mõnda aega imetlenud, kuigi kahjuks ei ole olnud võimalust teda just sageli solistina kuulda. Tal on väga hea maitse, mis klavessiinimängus ei tähenda just vähe, sest sellest sõltub ornamentika ja artikultatsiooni valik – olulised elemendid, mis sellel pillil esituse elama panevad ja isikupäraseks muudavad. Tema asjatundlikkus ja pühendumus on muljetavaldav; kõik, mida ta esitajana puudutab, muutub elavaks, omandab värvid ja toob ajastud nagu praegusesse hetke. Siinkohal braavo esitajale ja sarja loojale!

