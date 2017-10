A-festival toob Tartusse lavastusi Saksamaalt, Venemaalt, Lätist ja Belgiast

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

Krzysztof Zanussi filmis „Imperatiiv” palub noor matemaatikaprofessor Jumalat: „Läkita mulle märguanne!” Mispeale vastasmaja katuselt libiseb lumelaam. „Ah,” puhkeb noor mees naerma, „see on ju ainult füüsika!” — Üks on fakt — ja teine tõlgendus.

Valimistepäevani jääb vähem kui kaks nädalat. Kes silmad vähegi lahti hoidnud, on ilmselt märganud, et tänaseks on jõutud kampaaniatega faasi nimega hirmutamine. Kui ei vali meid, saab maailm õige pea otsa. Kui valite nemad, läheb eesti meel ja eesti keel oktoobris kõige kaduva teed.

Varasemast teisiti on A-festivalil kaks samast lavastusprotsessist lähtuvat etendust, mis oma nüanssides loovad terviklikkuse, küsides, mis juhtub pärast kirsiaia hävitamist. Tartu Üliõpilasteatri kunstiline juht ja lavastaja Kalev Kudu on alustanud protsessi "Kirsiaia" lõpuhetkest, mis toob lavale maailmalõpuhõngu. 2016.–2017. aasta jooksul valmis Kudu käe all Anton Tšehhovi "Kirsiaed" nii Gruusias, Belgias kui ka Lätis. Festivalil etenduvad kaks versiooni, mida saab vaadata 13. ja 14. oktoobril.

Festivali avalavastuseks on valitud Berliinist pärit trupi ProtokollB "mets/masin/tapamaja-palve", kus näitlejad Fabian Neupert ja Richard Gonlag püüavad ellu jääda maailmas, mis on täis armastust ja sõda.

