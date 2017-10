Keelesäuts. Debateerimise asemel võiks väidelda

Kohalike volikogude valimised Eestis on ukse ees. Võib-olla olen tänase säutsu teemaga pisut hiljaks jäänud, sest suur osa avalikke väitlusi, vaidlusi või arutelusid on juba peetud.

Jah, just niimoodi võiks eesti keeles öelda sõna debatt kohta, mida usinasti kasutatakse. Tõuke sain ühest kirjast, kus palutakse jätta need debatid, aktsepteerimised, tolereerimised jt võõrsõnad oma väitlustes mängust välja.

Kirjutaja vihjas küll sellele, et valijate nimekirjades on ka vanemad inimesed ja paljudele neist käib see võõrsõnade tulevärk üle jõu. Nii et mis sa üldse kuulad ja loed, kui aru ei saa ja keda sa valid, kui ei saa aru, mida ta räägib, kusjuures kõigil neil võõrsõnadel on kenasti ka eesti keeles vaste olemas.

Isegi, kui need võõrsõnad raskusi ei tekita, siis mõnusam on ikkagi kuulata eesti keelt. Ja ega ma ei saagi aru, miks seda ei kasutata. Eriti siis, kui valimiste eel soovitakse inimestele midagi selgeks teha. Võtame või selle debati. Nagu alguses öeldud – väitlus, avalik vaidlus või arutelu. Mis neil sõnadel viga on, et neid kasutada ei või?

