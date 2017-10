Jazzkaare peaesineja on Laura Mvula

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

Valimistepäevani jääb vähem kui kaks nädalat. Kes silmad vähegi lahti hoidnud, on ilmselt märganud, et tänaseks on jõutud kampaaniatega faasi nimega hirmutamine. Kui ei vali meid, saab maailm õige pea otsa. Kui valite nemad, läheb eesti meel ja eesti keel oktoobris kõige kaduva teed.

Eestit külastanud kuulus bariton Thomas Hampson leiab, et kunstide ja humanitaarteaduste vähesus haridussüsteemis on kultuuriline enesetapp. Ilma nendeta ei tegeleta piisavalt elu ja inimeseks olemise põhiküsimustega.

2016. aastal ilmus Laura Mvula teine album " The Dreaming Room" , mille lugudes oli ta taas iseennast leidmas pärast raskeid isiklikke üleelamisi. Lauljanna lood on tihti sügavalt isiklikud ja oma identiteeti mõtestavad.

Laura Mvula 2013. aastal ilmunud debüütalbum "Sing to the moon" pälvis hulganisti nominatsioone ning võitis ka kriitikute poolehoiu. Samanimelise debüütsingliga tõusis ta laiema üldsuse teadvusse ja järgnenud hittsingel "Green Garden" kinnitas veelgi lauljanna kasvavat populaarsust. Aasta hiljem ilmus esimese kauamängiva orkestreeritud versioon koostöös Metropole Orkest’i ja Jules Buckley’ga. Nimetatud kavaga esineti ka mainekas Albert Hallis BBC Promsi raames koos Esperanza Spaldingu and Electric Vocals'iga.

Birminghamist pärit Mvula peab oma eeskujudeks legendaarseid artiste nagu Nina Simone, Jill Scott, Erykah Badu ja Lauryn Hill. Tema lauljatee sai alguse kirikus ning jätkus naistest koosnevas a capella grupis Black Voices. Olles lõpetanud Birminghami Konservatooriumi kompositsiooni eriala, on ta juhendanud ka mitut koori. Otsides oma teed muusikas, töötas Mvula muuhulgas koolis õpetajana. Aastal 2012 oli ta aga tööl Birminghami sümfooniaorkestri valvelauas, kui abikaasa julgustusel laiali saadetud demo tõi lepingu plaadifirmaga Sony. Tänaseks on lauljatar esinenud paljudel menukatel festivalidel nagu Glastonbury, North Sea Jazz, Montreux Jazz Festival, Flow ja Positivus.

