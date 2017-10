Kirjanik Boriss Akunin lõpetas Fandorini-sarja

"Teavitan kõiki asjast huvitatud isikuid, et lõpetasin Heisei ajastu 29. aasta kümnenda kuu kaheksandal päeval viimase raamatu "Erast Fandorini seikluste" sarjast," edastas kirjanik, kelle kodanikunimi on Grigol Thartišvili.

Romaani ilmumist on oodata 8. veebruaril 2018 - sarja esimese romaani "Azazel" ilmumise 20. aastapäeval.

Kirjanik märkis, et ees on veel palju tööd: "Toimetamine, "kirpude" püüdmine, kujundamine ja korrektuur, kuid need on juba tehnilised küsimused."

Menukas Fandorini-sari algas 1998. aastal. Selle osadest "Azazel, "Türgi gambiit" ja "Riiginõunik" on tehtud ka film.