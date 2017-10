"Furby tagasitulek" tuleb tagasi

Lavastus arutleb: Kas sa tunned, et oled vahel väsinud? Ja see pole see väsimus, mis tekib peale väikest sörki metsarajal. See pole ka lihtsalt mingi meeldiv rammestus eduka tööpäeva lõpul. Vaid see on selline perekondlik väsimus, mis tekib siis, kui laste mahaaetud puder täidab põrandalaudade vahesid, kui lõppevad puhtad sokid, kui enam ei jõua kedagi kuulata, kui ainsad teemad naisega on sina tood, mina viin. Ehk lahendaks pagulased palju meie koduseid ja isiklikke, ehk ka intiimseid probleeme? Sest tööd on alati kuhjaga, aega ja raha, tähelepanu ja armastust aga vähe, üks inimene kuluks ära küll. Või siis ikkagi ei ole meil teda vaja? Kas meil üldse on teisi inimesi vaja? Kas meil on võimalik teistest inimestest aru saada? Endastki on raske aru saada.

Autor-lavastaja on Urmas Vadi, kunstnik Laura Pählapuu, valguskunstnik Priidu Adlas, mängivad Liina Vahtrik, Aarne Soro, Peeter Rästas.

"Furby tagasitulek" on osa Vaba Lava 2016/17 aasta kuraatoriprogrammist, mille panid kokku teatrikriitik Madli Pesti Eestist ja etenduskunstide produtsent Thomas Frank Austriast.