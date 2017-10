Taago Tubin: "Krdi loll lind" võtab maha kõik Tšehhovi filtrid

Lavastaja Taago Tubin ütles "Aktuaalses kaameras", et Aaron Posneri mõned aastad tagasi ilmunud näidendit "Krdi loll lind" Tšehhovi "Kajakale" eelistades võlus teda, et Posner on ühendanud oma loo lahti iseloomulikust vene aadli kontekstist, romantismist ja melanhooliast.

"See lugu on kõigest sellest, mida me oleme harjunud pidama tšehhovlikuks ja mis on seda vaid väliselt," tõdes Tubin ja lisas, et tänu sellele, et need filtrid on maha võetud, tuleb see lugu just siin ja praegu väga teravalt ja puudutavalt meile kõigile kätte.

27 aastat tagasi Ugalas Elmo Nüganeni "Kajakas" noort näitlejannat Niinat kehastanud Merle Palmiste on nüüd elukogenud naise, kuulsa näitlejanna Emma rollis. "Tegemist on materjaliga, mis puudutab ja mõjub," kinnitas Palmiste.

Lavastuses "Krdi lollis lind" mängivad kandvaid rolle Martin Mill ja Klaudia Tiitsmaa ning Merle Palmiste külalisena Draamateatrist.