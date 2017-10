Aleksei Utšitel: "Matilda" edu või läbikukkumine näitab kunstniku loominguvabadust tänasel Venemaal

Režissöör Aleksei Utšitel selgitas "Aktuaalses kaameras" filmi ümber tekkinud olukorda. "Ähvardused tulid organisatsioonist "Kristlik riik", kust kõlasid lubadused murda nö kondid ja luud," selgitas ta ja lisas, et oht on olemas nii tema kui lähedaste jaoks. "Paraku on olemas inimesed, kes võivad oma ähvardused täide viia, mulle soovitati võtta ihukaitsjad, aga ma pole seda veel teinud."

Politsei pidas "Kristliku riigi" juhi kinni siis, kui nood läksid sõnadelt tegeudele üle. "Jekaterinburgis rammis auto kino, millel rippus meie filmi plakat," tõdes Utšitel ja sõnas, et nende Peterburi stuudiosse visati kaks süütesegupudelit ning nende advokaadi auto pandi põlema.

Filmi eelarve on üle 22 miljoni euro, aga kas filmi kassatulu selle tagasi toob, on raske öelda. Ähvarduste tõttu on osa kinosid loobunud "Matilda" näitamisest. "See on ju absurdne, et vaataja otsustab kinno mineku mitte selle pärast, kas film meeldib või mitte, vaid selle järgi, ega see ohtlik pole," tõdes režissöör.

Režissööri arvates näitab "Matilda" edu või läbikukkumine seda, kui vaba on kunstnik tänasel Venemaal oma loomingus. "Filmi tuleks näidata nii laialt kui võimalik, et tõestada, et selles riigis pole ametlikku tsensuuri."

"Matilda" ametlik esilinastus toimub 23. oktoobril Peterburi Mariinski teatris, kus kunagi tantsis Matilda Kšesinskaja. 26. oktoobril jõuab film ka Eesti kinodesse.