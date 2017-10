PÖFF näitab 48 tundi järjest Soome kultusfilme

Kahe ööpäeva pikkune pretsedenditu filmimaraton leiab aset 24.-26. novembrini Tallinna Kinomajas, millest saab selleks puhuks tõeline Soome klubi. Lauldakse karaoket, esineb ansambel Marko Haavisto & Poutahaukat, kes mängis ennast kuulsaks Aki Kaurismäki filmis "Mees ilma minevikuta".

Seansse sisse juhatama on oodata tervet hulka Soome filmitegijaid alates Jörn Donnerist ja lõpetades Kati Outineniga.

Ürituse avab Jörn Donneri legendaarne dokumentaalfilm "Neetud! Soomemaa vaated", mis kujutab läbilõiget Soome ühiskonnast 1970. aastal, kus kõrvuti eksisteerivad ilus ja kole, kurb ja naljakas, õrn ja rõve. Filmi kärpimata versioon tuli välja alles 1980. aastate lõpus.

Ekraanile jõudvad linateosed on pärit aastatest 1938-2008 ja peale draamade leiab valikust veel thrillereid, õudus- ja erootilisi filme, kriminulle ja komöödiaid, mis on aastate jooksul omandanud kultusliku staatuse - suur osa neist on Eestis ekraanil esmakordselt. Sündmuse erilisust rõhutab ka see, et kogu valik tuleb näitamisele vanadelt 35-millimeetristelt lintidelt.

Intrigeeriva kava on spetsiaalselt PÖFFi tarvis kokku pannud mainekas Sodankylä filmifestival, mille asutajate ja kunstiliste nõustajate hulka kuuluvad ka Aki ja Mika Kaurismäki.

"Valik esindab sajandat sünnipäeva tähistava Soome riigi mitmekülgset vaimset maastikku, mis on väärt taasavastamist. Sõna "kultus" tõlgendame me siin nii laialt kui võimalik, nimetades nõnda filme, mis on esile kutsunud vaimustust ja nördimust ning elanud kauem kui üks põlvkond. Kogu see isuäratav pidusöök kantakse tagatipuks ette tselluloidil, nii et vaatajat ootab ees harvaesinev nauding," ütles Sodankylä festivali kavajuht Milja Mikkola.

Ekraanile jõuavad järgmised filmid:

"Varastatud surm" (1938), rež Nyrki Tapiovaara

"Armastuse rist" (1946), TeuvoTulio

"Niskamäe noorperenaine" (1948), Valentin Vaala

"Valge põhjapõder" (1952), Erik Blomberg

"Gaas, komissar Palmu!" (1961), Matti Kassila

"Käbi selja all" (1966), Mikko Niskanen

"Naiste pildid" (1970), Jörn Donner

"Krahv" (1971), Peter von Bagh

"Neetud! Soomemaa vaated" (1971), Jörn Donner

"Sensuela" (1973), Teuvo Tulio

"Jänese aasta" (1977), Risto Jarva

"Elu, siit me tuleme!" (1980), Tapio Suominen

"Väärtusetud" (1982), Mika Kaurismäki

"Calamari Union" (1985), Aki Kaurismäki

"Viimased rotinahad" (1985), Anssi Mänttäri

"Kuupaistesonaat" (1988), Olli Soinio

"Räpsy ja Dolly ehk Pariis ootab" (1990), Matti Ijäs

"Kadunud poeg" (1992), Veikko Aaltonen

"Õnnemaa" (1993), Markku Pölönen

"Hoia rätikust kinni, Tatjana" (1994), Aki Kaurismäki "Paabusilm" (1997), Auli Mantila

"Mees ilma minevikuta" (2002), Aki Kaurismäki "Saun" (2008), AJ Annila

Üksikpileti hinnaks on 3 eurot, passi hinnaks 15 eurot.

Pimedate Ööde filmifestival leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.