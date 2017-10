"Väike prints" tõlgiti seto keelde

Kirjastus Seto Kiri andis välja Antoine de Saint-Exupery teose "Väike prints" seto keeles. Kirjastaja Rein Järvelill sõnas, et tegemist on ühe esimese setokeelse tõlketeosega.

Järvelille sõnul on praegu seto keele jaoks kriitiline aeg, kuna kõnelejaid on minimaalselt. "Eriti vähe on aga noori, kes oskaksid seto keelt," ütles ta ja tõdes, et sellest tuli ka mõte, et võiks olla rohkem setokeelset kirjandust. "Seto Instituut on küll välja andnud teoseid, kuid see on pigem teaduslik kirjandus, kergemat lugemis- ja tõlkekirjandust on selle kõrval ilmunud vähe."

Kirjastuse Seto Kiri plaanid ei piirdu aga Saint-Exupery kultusteosega. "Juba on tõlgitud seto keelde Andrus Kivirähki "Mees, kes teadis ussisõnu", ilmumas on ka Seto eepose "Peko" illustreeritud väljaanne ning "Karupoeg Puhh"," selgitas ta.

"Väikese printsi" on seto keelde tõlkinud Lea Ojamets. Raamatu "Tsillokõnõ prints" tiraaž on 500 eksemplari ning see jõuab poodidesse üle Eesti, samuti erinevatesse Setomaa muuseumitesse ja müügipunktidesse.