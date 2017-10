ERM pakub ülevaadet Eesti rahvarõivastest

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

Kohalike volikogude valimised Eestis on ukse ees. Võib-olla olen tänase säutsu teemaga pisut hiljaks jäänud, sest suur osa avalikke väitlusi, vaidlusi või arutelusid on juba peetud.

Rahvuslikud elemendid on alati rõivastuses populaarsed olnud. Erandina võib välja tuua vaid taasiseseisvumise järgsed 90ndad, kui tähtsamad olid teised sümbolid ja rahvuslik element jäi tagaplaanile. Eraldi on näitusele välja pandud väliseestlaste rõivad, kus samuti Eesti rahvarõivaile omaseid elemente palju märgata on.

"1928. aastal kui toimus laulupidu ja tähistati Eesti Vabariigi kümnendat aastapäeva, siis oli väga teravalt esil see, et võtame rahvarõivad uuesti kasutusse. Nii hakkaski olema kaks selget suunda. Üks oli autentsete rahvariiete kopeerimine muuseumieeskujude järgi, teine suund oli võtta rahvakunsti elemente, aga panna neid moodsatele riietele," rääkis näituse kuraator Riina Reinvelt.

Eesti Rahva Muuseumi uuele näitusele on välja pandud 134 Eesti rahvuslikest mustritest inspireeritud rõivastes mannekeeni. Rõivaste seas on nii pluuse, mis sobiksid selga argipäeval kui ka kleite, mida presidendi abikaasa on pidulikel vastuvõttudel kandnud.

