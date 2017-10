Anna Gavronski dokfilm "Sädemete jõed" valiti kahe rahvusvahelise filmifestivali kavva

"Sädemete jõed" on finalist ka lühemate dokumentaalfilmide kategoorias Barcelona rahvusvahelisel keskkonnafilmide festivalil FICMA. Novembri alguses Hispaanias toimuv festival leiab aset juba 24. korda ning on kõige pikema ajalooga keskkonnafilmide festival maailmas.

Sel reedel linastub film Armeenia pealinnas Jerevanis toimuval rahvusvahelisel keskkonnafilmide festivalil SunChild. Tegemist on esimese ja seni ainsa keskkonnateematikale suunatud festivaliga Lõuna-Kaukaasia regioonis, kusjuures üheksa tegutsemisaasta jooksul on seal näidatud üle 300 filmi 150 riigist.

