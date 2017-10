Aavo Otsa muusikastuudio tähistab Mustpeade majas juubelit

Aavo Otsa muusikastuudio tähistab oma tegevuse 15. aastapäeva ning maestro ise oma pedagoogitöö 40. aastapäeva.

Aavo Otsa muusikastuudio kutsuti ellu 2002. aastal. Stuudio tegevuse kohta saab lugeda nende kodulehelt:

"Stuudio kutsuti ellu eesmärgiga arendada ja süvendada noorte solistide ja kammermuusikute esitusoskusi ning leida ja laiendada rahvusvahelise erialase koostöö võimalusi. Stuudio annab andekatele muusikutele täiendavat erialast õpet ning ansamblimängu koolitust. Muusikastuudio tegevuse eesmärgiks on puhkpillisolistide ja -ansamblite taseme arendamine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, nende ettevalmistamine rahvusvahelisteks konkurssideks."

Stuudio tegevuses on tähtsal kohal kogu puhkpilliharrastuse edendamine ja propageerimine Eestis. Koostöös orkestritega on eesmärgiks tuua andekaid noori muusikat õppima. Stuudio püüab kaasa aidata noorte muusikalises arengus nii huvihariduse tasemel kui ka tulevaste professionaalide koolitamisel.

Puhkpillimuusika kontsert 11. oktoobril algab Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Valges saalis kell 19. Ettekantav kava kannab pealkirja "Musitseerimisrõõm". Kontsert on tasuta.

"Musitseerimisrõõmus" astuvad üles puhkpilliõpilased ja -vilistlased, solistidena Neeme Ots trompetil ja Aarne Ots barokktrompetil ning Aavo Otsa asutatud ja juhitud kollektiivid Tallinna Puhkpillisümfoonikud (Tallinna muusikakeskkoolist), Brass Academy ning Eesti Noorte Brass. Soliste saadavad klaveril Meeli Ots, Jaan Ots ja Kaisa Laasik, dirigeerivad Aavo Ots, Priit Sonn ja Valdo Rüütelmaa.

Publiku ette tuuakse mitmekülgne kava, puhkpilliorkestrite kõrval esinevad noored solistid Raivo Rüütelmaa, Kaarel Luikmel, Sander Laasma, Eerik Bahovski, Max Hein, Mart Reinmets, Andreas Kalvet, Mattis Johan Mere, Jan Marius Laur, Margus Möller, Siim Sander Sonn, Märt Metsla, mõned solistid mängivad duos oma õpetajaga.

Eesti muusikast on seekord ettekandel Ülo Vinteri "Laul Põhjamaast", aga selle kõrval ka seadeid paladest nimekatelt heliloojatelt, nagu Pjotr Tšaikovski, Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Maria von Weber, Rafael Mendez, George Enescu, Henri Tomasi, trompetistist Belgia helilooja André Waignein, Elvis Presley jt.

Kõige selle taga on Aavo Otsa pühendumus, suutlikkus ning väsimatu tegutsemine puhkpillimuusika tutvustamisel – on ju puhkpilliorkestrid juba meie laulupidude pooleteise sajandi pikkuse traditsiooni algusest saadik olnud olulised me professionaalse muusika teekonnal, kogu meie muusikakultuuris.

Alustades 1977. aastal muusikakeskkooli trompetipedagoogina, seejärel peatselt konservatooriumi õppejõuna, on maestro Aavo Ots andnud sadu ja tuhandeid pillimängutunde, algatanud uusi kollektiive, organiseerinud muusikaüritusi, et noorte mänguoskused aina edeneksid. Aavo Otsa paljudest kasvandikest on saanud meie puhkpillimuusika eliitsolistid ja -dirigendid, kes omakorda tema kogemusi ja pühendumust edasi viivad.

2017. aastal toimusid meil juba 28. korda Aavo Otsa algatatud rahvusvahelised trompetipäevad. Aavo Ots on korraldanud ja õpetanud puhkpillisuveakadeemiatel, andnud välja trompetiõpikuid, tellinud meie heliloojatelt uusi teoseid ja neid esiettekandnud, juhatanud üldlaulupidudel, viinud meie pillimehi Eestit tutvustama mujale maailma.

Tänu sellele on Eesti ja Tallinn saanud laialt tuntuks palju kaugemal, siia tulevad meelsasti esinema või õpetama kuulsad puhkpilliprofessorid sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Inglismaa ja teistestki koolkondadest.