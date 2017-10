Sõpruses esilinastub sürreaalne Eesti dokumentaalfilm "Nukud ja tootemid"

Unenäoliste kujundite, sürrealismi, animatsiooni ja dokumentaalsete lugude abil lahkab film seda, kuidas olulised objektid meid mõjutavad, andes meile võime olla ise kosmiline looja.

"Nukud ja tootemid" kombineerib abstraktse teema käsitlemiseks dokumentaalset materjali nukuanimatsiooniga, mida päris sarnasel viisil ei ole varem Eesti dokumentalistikas tehtud.

Filmis astuvad üles ka animaator ja kunstnik Pärtel Tall, kirjanik Tiia Toomet ja helilooja Ekke Västrik. Peategelastel on oluliste objektide ja mängimisega eriline side. Need suhted on mõjutanud seda, millisteks nad kasvasid ja kuidas nad maailma näevad.

Autorid tunnistavad, et tegu on väikese veidra filmiga, mille eesmärk on meelde tuletada, kui palju nähtamatuid seoseid maailmas eksisteerib. Filmi Tartus toimunud eel-linastusel ütles Tartu Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro, et loojad on väga hästi ära tajunud, et mänguasjad ei ole ainult esemed, millega lapsepõlv mööda saadetakse, vaid midagi enamat.

Kadriann ja Sergei Kibuse dokumentaalfilm "Nukud ja tootemid" esilinastus kinos Sõprus 12. oktoobril kell 18.00.