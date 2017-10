Arvustus. The Killersi tappev melanhoolia

Olgugi, et The Killersi diskograafia koosneb seni eranditult keskmike hulka kuuluvatest paarihitialbumitest, imetlen nende võimet oma kontserdid staadionitäitele maha müüa. Ka uus album pole ses mõttes erand, jäädes muusikaliselt kuhugi glämmita ELO ja sõnumita Manic Street Preachersi vahele. Samas on väiksed muutused siiski toimunud. Erinevates intervjuudes on bändi ninamees Brandon Flowers korduvalt tunnistanud, et ei jäänud viie aasta taguse albumi “Battle Born'iga” rahule – vaja on midagi enamat, see on aga suhteline mõiste.

“Wonderful Wonderful” on kindlasti isiklikum, keskendudes peamiselt Flowersi eraelulistele seikadele, läbielamistele ja mälestustele. Produtsendiks seekord tänu Bono lobitööle tõeline raskekaallane Jacknife Lee, kellele ulatasid omakorda abikäe Stuart Price ja Erol Alkan. Viimase arvele tulebki kirjutada plaadi kahtlemata õnnestunuim eneseirooniline pala “The Man”, mis balansseerib White Stripesi ja Daft Punki saundide põrkealal ning ei tohiks jätta külmaks ka Killersit muidu eiravaid kõrvapaare. Samuti võib plusspoolele lugeda kõmiseva ja hümniliku avapala, mis on ühtlasi nimilooks. Kahjuks murdub "Wonderful Wonderfuli" selgroog ootamatult ruttu – iseenesest huvitava vokaalikomboga (Annie Lennox vs Paul Buchanan) lood “Rut” ja “Life To Come” jäävad kõlalt liiga minevikuhõnguliseks ning kaeblikult igavaks. Nostalgialõhna on tugevamalt tunda veel vahetult enne plaadi lõppu, kui pehme “raadio + staadion” stiilis disco-rock võtab hetkeks üles tumedamad tuurid a la Depeche Mode.

Teravuste loomiseks olekski ehk seda suunda rohkem ekspluateerida võinud - kas või ühe raja jagu. Näiteks albumi äärel jalgu kõlgutava amatöörliku ja amööbliku ballaadi asemel, mis kõlab ei rohkem ega vähem kui enda paroodiana või nagu mõne heroilise reunion-projekti viimase ülesastumise lõpulugu - “Have All The Songs Been Written? ” Nii noortel meestel oleks nagu vara veel selliste küsimuste jaoks? Või siiski mitte? Sellelt albumilt igal juhul vastus välja ei kõla.