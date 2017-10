MTÜ Wikimedia täiendaks autoriõiguse seaduse eelnõud panoraamivabadusega

MTÜ Wikimedia soovib täiendada autoriõiguse seaduse eelnõud panoraamivabadusega. See tähendab, et avalikus kohas asuvaid kunstiteoseid saaks vabalt kujutada ja neid kujutisi ka kasutada, ilma autorilt või pärijatelt luba küsimata ja autoritasu maksmata.

Mitmed Eesti loomeliidud on panoraamivabaduse vastu, sest see võtaks ära autoritelt võimaluse saada õiglast tasu ja nad kaotaksid kontrolli oma teose kasutamise üle. Võimalikku seaduse muudatust arutati riigikogu kultuurikomisjonis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis kehtiv autoriõiguse seadus näeb ette, et avalikus ruumis asuvat kunstiteost võib vabalt pildistada, filmida või mõnel muul moel kujutada vaid juhul kui see ei teeni ärilisi eesmärke. Kui kujutis satub Wikipediasse või sotsiaalvõrgustikku, on oht, et kolmandad osapooled kasutavad seda ärilistel eesmärkidel.

"Kogu sisu peab saama kasutada, inimesed peavad saama võtta selle sisu ja pruukida edasi, ükskõik milleks nad siis tahaksid. Seadused selle kohta, mida inimesed selle sisuga teha võivad, on maailma riikides väga erinevad ja meie projekt on globaalne, see peab toimima kõigis maailma riikides," lausus MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse liige Raul Veede.

Panoraamivabaduse vastu on näiteks Eesti autorite ühing, arhitektide liit ja kujundusgraafikute liit.

"Küsimus on selles, kui autor on pannud oma teose avalikku ruumi, siis kas sellest võib teha äriobjekti, kas sellest võib teha reklaamitooteid, T-särke, skulptuure ilma autorile tasu maksmata. Ja nüüd Eestis oleks hea komme ja seadus nõuab, et autoriga võetakse ühendust, autor annab selleks nõusoleku, lepitakse kokku hinnas, autor saab sellelt tasu. Wikimedia soovib seda muuta, et autor enam tasu ei saa," selgitas Eesti kujundusgraafikute liidu esimees Tiina Tammetalu.

Küsimuse peale, miks Wikipedia ei võiks muuta oma kasutajatingimusi selliselt, et kolmandad osapooled teoseid ärilistel eesmärkidel kasutada ei tohiks, vastas Raul Veede, et erinevates riikides on ärilise ja mitteärilise piir väga erinev.

"Saksamaal on avaliku kunsti kasutamine väga vaba, Prantsusmaal praktiliselt puudub, nad võtsid hiljuti vastu täiesti nominaalse panoraamivabaduse, mis ei luba mitte mingisugust kasutamist juriidilistele isikutele, mistõttu langevad välja ka MTÜ-d," selgitas Veede.

Kultuurikomisjon jätkab seaduseelnõu menetlemist. Esimees Aadu Must kinnitas, et lähiajal seadusemuudatust kindlasti ei tule.