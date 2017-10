Terrorism ja rändekriis on loonud kunstnikele ja disaineritele uued rollid

Ettekannetest ilmnes, et terrorism ja rändekriis mõjutavad nii tudengi- ja õppejõuvahetust kui ka kunstnike ja disainerite uut rolli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu kõrgema kunstikooli õppeprorektor Kristina Tamm ütles, et tudengid ei kipu riikidesse, kus on poliitiliselt ärev aeg või on toimunud terrorirünnakuid. Selle põhjus ei pruugi Tamme sõnul peituda ainult hirmus.

"Juba me natuke oleme kuulnud ja tunnetanud, et see mis toimub maailmas, see mõjutab ka mobiilsust. See ei ole võib-olla niivõrd tudengite kaudu, et noored on väga avatud ja julged ja huvitatud sellest, et nad saavad minna mujale õppima ja tulla meile õppima, aga võib-olla rohkem nende vanemate kaudu, rohkem uudistest, et see on õhus," ütles Tamm.

Ettekannetest jäi kõlama, et terrorismi ja rändekriisi mõjul võimendunud probleemid on kunstnikele ja disaineritele loonud ühiskonnas uued rollid. Näiteks üks disainerite rollidest on lihtsustada ja visualiseerida ühiskonnas toimuvaid protsesse, et need tavainimesele arusaadavamaks teha.

"Meie suurim probleem täna on see, et nii paljud inimesed on hirmul. Nad ei karda ainult välismaalasi, vaid nad on üldiselt hirmul, sest nad tunnevad, et neil puudub igasugune mõju ühiskonnas toimuvale. Nad ei näe end kui muutuste tegijaid, vaid nad näevad end kui muutuste ohvreid. Selles valguses on disainikoolidel väga suur vastutus, sest disainiga saab teha palju, et ühiskond ja süsteemid oleksid läbipaistvad," ütles rahvusvahelise kunstikõrgkoolide liidu

Cumulus asepresident Elsebeth Gerner Nielsen.

Tartu kõrgema kunstikooli õppeprorektor Tamme sõnul terrorismi ja rändekriisi otseseid mõjusid Eesti kunstiharidusele veel märgata ei ole. Sestap kutsuti tänane konverents kokku, et kuulata partnerülikoolide kogemusi ja suunata pilk tulevikku.