Tallinnas kooliteed alustanud lapsed saavad kingiks uue Indrek Koffi raamatu

13. oktoobril esitletakse Tallinna Keskraamatukogus lasteraamatut "Kooliraamat", mille on kirjutanud Indrek Koff ja illustreerinud Marja-Liisa Plats. Raamatu saavad kingiks 4764 sellel sügisel Tallinnas oma kooliteed alustanud last.

"Kooliraamat" on kümnes Tallinna Keskraamatukogu välja antud kinkeraamat. Raamatukogu direktori Kaie Holmi sõnul on 2007. aastal algatatud raamatute kinkimise projekti eesmärgiks tagada, et Tallinna koolide esimeste klasside lapsed on õpetajaga koos käinud lähimas raamatukogus ning koos on õpitud tundma sealseid teenuseid. Üheksa aasta jooksul on raamatu kingiks saanud üle 38 000 õpilase.

Eelnevatel aastatel on välja antud järgmised kinkeraamatud: Kairi Looki "Härra Klaasi pöörane muuseum", Elina ja Joonas Sildre "Kuukassi koerused kosmoses", Contra "Kõik on kõige targemad", Mika Keräneni "Armando", Kätlin Vainola "Suvevaheaeg koolis", Jaanus Vaiksoo "Onu Heino väike pere", Ülle Kütseni "Väike puu ja rändur kuu" ning kaks raamatukogu jutuvõistluste parimate tööde kogumikku "Omad jutud".

"Kooliraamatus" kohtuvad lugejad Madise ja Fridaga, kes on lasteaiaga hüvasti jätmas ja keda ootab ees esimene koolipäev. Kõik see uus, mis kooliminekuga kaasneb, võib lapsele alguses üsna hirmutav olla. "Kooliraamat" räägibki sellest, mis võib koolis juhtuda ja kuidas kooliga sõbraks saada.

Indrek Koffi ja Marja-Liisa Platsi koostöös on varem ilmunud lasteraamat "Koju" (2014), mille peategelasest Madisest ongi nüüd "Kooliraamatus" sirgunud koolilaps.

Tallinna koolide esimesi klasse oodatakse alates novembrist "Kooliraamatu" üleandmiseks koolile lähimasse Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakonda või haruraamatukokku.