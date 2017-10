Kultuuriportaal soovitab: "Hullumeelsus" ETV2-s

Dokumentideta Inimene nr 1 (Vaclovas Blēdis), intelligentne Toimetaja (Valeri Nosik), võitlusvalmis Willy (Bronius Babkauskas) ja kaunis Sophie (Mare Garšnek) näivad küll üsna normaalsed, kuid ainult esmapilgul. Ka patsiendiks kehastudes ei jõua Windisch saladusele lähemale, vaid satub lausa eluohtlikusse olukorda. Kuid ohvitser ei tagane, temas küpseb veendumus, et kui ta ilmub SS-mundris, paljastab spioon end ilmtingimata. Sündmuste kulgu jälgiva peaarsti vaikimine ja üha sagedamini läidetav sigaret vihjavad, et ta ootab midagi, mis paratamatult peab sündima.

