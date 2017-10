Eesti filmid jõuavad kinoekraanidele kõikjal üle Saksamaa

11. oktoobril toimunud pressikonverentsil avaldati Lübecki põhjamaade filmipäevade programm, mille hulka valiti taaskord arvukal hulgal Eesti filme. 59. korda toimuval ajaloolisel festivalil linastuvad "Keti lõpp" (rež. Priit Pääsuke) ja "November" (rež. Rainer Sarnet).

Dokumentaalfilmidest osutusid valituks "Ühe unistuse maja" (rež. Ruti Murusalu), "Lumi punasel lagedal" (rež. Aljona Suržikova) ning "Sõda" (rež. Sulev Keedus).

Lühifilmide hulgas säravad juba tugevat festivaliringi alustanud "Jää" (rež. Anna Hints) ning "Heleni sünnipäev" (rež. Tanno Mee). Esindatud on ka Nukufilm, kelle lühianima "Miriam järve ääres" (rež. Riho Unt, Sergei Kibus) on osa lasteprogrammist. Festival toimub 1. kuni 5. novembrini.

Eelnevalt toimus 4.– 8. oktoobrini Rügeni rahvusvaheline filmifestival, mille raames linastusid Rügeni saare väikelinnades Anu Auna "Polaarpoiss", Madli Lääne-Metsalu dokumentaalfilm "Saarte värvid" ning EFTA galal parima lühifilmi tiitliga pärjatud dokumentaalfilm "Habras maailm"(rež. Ants Tammik).

8. oktoobril toimus Hamburgi filmifestivalil (5.–14.10.2017) Jaak Kilmi menuka mängufilmi "Sangarid" Saksamaa esilinastus. Kohal oli ka režissöör, kes filmi publikule esitles. Hamburgis linastub ka Islandi-Saksamaa-Eesti koostööna valminud mängufilm "Luik".

Käimas on ka Eesti filmiõhtud (7.–13.10), mille raames reisib Saksamaal linnast linna Toomas Hussari mängufilm "Luuraja ja luuletaja" ning Eesti lühianima kogumik: "Klaver" (rež. Kaspar Jancis), "Isand" (rež. Riho Unt), "Linnugripp" (rež. Priit Tender), "Tühi ruum" (rež. Ülo Pikkov). Filmiõhtud on toimunud juba Bremenis, Oldenburgis ning Kielis. Lähipäevil on filme võimalik vaadata Hamburgis ja Berliinis. Kõikidel linastusel on külaliseks "Luuraja ja luuletaja" režissöör Toomas Hussar.

Novembri alguses (30.10.–5.11.2017) toimub tunnustatud dokumentaalfilmide festival Dok Leipzig, mille programmist leiab samuti mitmeid Eesti filme. Nendeks on "Nõukogude hipid" (rež. Terje Toomistu), "Lembri Uudu" (rež. Eeva Mägi), "Manivald" (rež. Chintis Lundgren), "Keha mälu" (rež. Ülo Pikkov), "Miriami kana unistus" (rež. Andres Tenusaar). Loe täpsemalt siit.

Novembri teises pooles on Berliinis võimalik näha suurel hulgal Eesti mängufilme, sest 16. kuni 19. novembrini toimuvad kinos Sputnik Eesti filmi päevad. Nelja õhtu jooksul tuuakse sealsete vaatajateni viimaste aastate Eesti filmide paremik, nende seas "Teesklejad" (rež. Vallo Toomla), "Minu näoga onu" (rež. Katrin Maimik, Andres Maimik) jpt. Linastused on pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.