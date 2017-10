EFK esitab Rahmaninovi suurteost rahvusvahelise laiendatud koosseisuga

Sergei Rahmaninov (1873-1943) kirjutas a cappella heliteose „Püha Johannes Kuldsuu liturgia“ (op. 31) 1910. aastal, võttes aluseks õigeusu kirikus enim kasutusel oleva liturgilise teksti - Püha Johannes Kuldsuu liturgia. Pärast esiettekannet on see Rahmaninovi kuulsa „Koguöise jumalateenistuse“ kõrval teenimatult varju jäänud ning harva tee kooride repertuaari leidnud.

Kaspars Putniņši sõnul on „Püha Johannes Kuldsuu liturgia“ 20. sajandi olulisimaid kooriteoseid: „Pole just palju koorile kirjutatud muusikat, milles oleks sümfoonilise teose võimsust, mõõdet ja sügavust, kuid „Püha Johannes Kuldsuu liturgias“ on see kõik olemas. Minu teada esitame nüüd Narvas ja Tallinnas seda teost tervikuna esmakordselt Eestis.“

Kammerkoori koosseisus teevad esinemistel kaasa kuus lauljat Euroopa erinevatest riikidest - Itaaliast, Portugalist, Norrast, Serbiast, Sloveeniast ja Venemaalt. Kontsertidele eelnesid meistriklassid, mida viisid läbi EFK hääleseadjad Kaia Urb ja Allan Vurma. Lauljate leidmiseks korraldati konkurss Euroopa Liidu muusikaprojekti Ulysses Network raames, kelle partner on EFK alates 2016. aastast.

Kontserdisari „Palved“, mis saab teoks koostöös Eesti Kontserdiga, toob kuulajateni eri usunditega seonduvat muusikat. Vene õigeusu kooriklassikale järgnevad hooaja kevadpoolel Lääne kirikumuusika ning budismiteemalised kavad.

Video: Rahmaninovi „Püha Johannes Kuldsuu liturgiat“ tutvustavad dirigent Kaspars Putniņš ja õigeusu preester Sakarias Leppik.