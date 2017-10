Selgusid Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia viis nominenti

Aastapreemia laureaat selgub 8. detsembril Vabal Laval toimuval arhitektuuripreemiate tseremoonial. Preemia suurus on 5000 eurot, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

"Selle aasta konkurss paistab silma mastaapsete ja sotsiaalselt tähendusrikaste töödega. Samuti tõuseb teiste seast esile üks büroo, kellelt on nominentide sekka jõudnud tervelt kolm eriilmelist objekti. Juba see fakt üksi on tunnustus KOKO arhitektide pühendunud tööle. Neil on aga tugevad konkurendid, sealhulgas Eesti riigi viimase aja üks suurimaid projekte, mille valmimise taga on olnud sadu inimesi," kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov.

Nominentide ja laureaadi osas langetab sel aastal otsuse tunnustatud Leedu arhitekt Vytautas Biekša, kes on arhitektuuribüroo Processoffice üks kolmest eestvedajast. Muu hulgas pälvis nimetatud büroo eelmisel aastal nii Läti kui ka Leedu arhitektuuri aastapreemiad Riia südames asuva Läti rahvusliku kunstimuuseumi laienduse projekti eest.

EALi 2017. aasta preemiale nomineeritud tööd ja nende autorid on:

Balti jaama turg / KOKO arhitektid / Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago, Maia Grimitliht, Raivo Kotov

Foto autor: Tõnu Tunnel

Eesti Rahva Muuseum / DGT Architects / Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane

Foto autor: Berta Vosman

Järveküla kool / SWECO Projekt AS / Ahti Kooskora, Erko Luhaaru, Loona Kikkas, Maret Volens, Andres Volens, Tuuli Trei, Margit Teikari

Foto autor: Rasmus Kooskora

Rotermanni viljaelevaator / KOKO arhitektid / Raivo Kotov, Olga Batuhtina, Andrus Kõresaar

Foto autor: Tõnu Tunnel

Skapet / KOKO arhitektid / Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Sten-Mark Mändmaa, Indrek Mikk, Martin Tago, Liis Uustal, Maia Grimitliht

Foto autor: Tõnu Tunnel

EAL annab aastapreemiat välja alates 2015. aastast ja selle eesmärk on tunnustada igal aastal üht silmapaistvat arhitektuuriteost ja selle autorit. Aastapreemiale saavad töid esitada kõik arhitektide liidu liikmed ja töid hindab väljastpoolt Eestit kutsutud sõltumatu arhitektuuriekspert.