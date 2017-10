Arvustus. Kaitlyn Aurelia Smithi ulmepopi ideaalmaailm

Ameerika helilooja ja produtsent Kaitlyn Aurelia Smith hakkas oma analoog-süntesaatorimuusikat plaadistama juba viis aastat tagasi. Pärast ise välja antud heliteoseid sõlmis Smith lõpuks lepingu firmaga Western Vinyl ja 2015 tuli välja esimene päris album "Euclid". Eelmisel aastal õnnestus K. A. Smithil olla elektronmuusika-skeenes pildil suisa kahe albumi jagu. Esiteks soolotöö "Ears" ja teiseks improvisatoorne koostöö "Sunergy" vanema põlvkonna kolleegi Suzanne Cianiga (lugege kultuuriportaali arvustust seotud lugudest).

"The Kid" on tänaseks kuues sooloplaat ja kolmas Western Vinyli väljalase. Jätkub areng popilikumas suunas ja lisapille kasutades. Albumil löövad kaasa muusikud Berliini nüüdismuusikaansambist Stargaze, instrumentideks flööt, trompet, fagott ja tšello. Domineerivad seekord aga vokaaliteemad ning kontiinum kulgeb elektroonilisemat sorti art-popist ("An Intention", "In The World") tantsitamatu tantsumuusikani ("A Kid", "To Follow & Lead").

Siiski hoiab muusika tavapärastest elektroonilistest pop-mudelitest tagasi. Mitte ainult Smithi muljetavaldava sündipargi, aga ka helide organiseerituse poolest. Seaded on ääretult mitmekihilised ja loostruktuurid muudavad tihti käiku. Helisüntees hõlmab kõike, Smithi vokaal on terve albumi vältel läbi protsessori lastud, akustilised pillid sulanduvad analoog-elektroonilisse kõlavalli. Modulaarsüntesaator popmuusikapillina annab tulemuseks tulnukliku pop-ideaalmaailma.

Smithil võib sedasorti tegutsemisideoloogiaga visionäärina olla parajal määral crossover-potentsiaali. Kui keegi kardab peavoolustumist tulevikus või mõnda muud sõimusõnalist suunamuutust, siis ideaalide reetmine oleks Smithi puhul ilmselt digitaalsüntesaatorite kasutuselevõtt analoogmasinate arvelt. Siiski on a) K. A. Smith kasutamas analoogsünte mitte moe pärast, vaid süvitsi minevast fanatismist ja b) Buchla modulaarsüntesaator tema jaoks sedavõrd fundamentaalne põhipill nii paljude võimalustega, et digitaalsete pillide kasutajad jäävad juba eos häbisse. Seega ei kujutakski ette Kaitlyn Aurelia Smithilt muud kui oma helilisele reale kindlaks jäämist.

Kuulake siit.