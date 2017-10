Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerus pühapäeval Helsingis ja finaalis võistles kaks koori Eestist. Eesti kammerkoor Collegium Musicale võitis EBU koorikonkursi täiskasvanute kategooria esikoha ning konkursi peavõidu ehk Grand Prix ja sellega kaasnenud rändkarika Silver Rose Bowl.

Täiskasvanute kooride kategoorias võistles kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel ja laste- ning noortekooride kategoorias Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor Kadri Hundi ja Kaie Tanneri juhatusel. Finaalis astus üles üheksa koori viiest riigist.

Noorte kooride kategoorias oli võidukas Soome Vaskivuori Upperi põhikooli kammerkoor.

Kooride olümpiaks kutsutud konkursile lähetab koorid oma maa rahvusraadio. Esimeses voorus kuulas rahvusvaheline žürii esitusi helilintidelt. Finaal toimus kontserdina ja selle vahendasid EBU raadiojaamad üle kogu maailma. Koore hindas rahvusvaheline ekspertide žürii koosseisus Bent Grønholdt (Taani), Bob Chilcott (Suurbritannia), Sigvards Klava (Läti), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome).

Bent Grønholdt tõstis eriliselt esile Collegium Musicale kõla, samuti häälerühmade ühtsust, suurepärast fraseerimist ning mitmekesist ja nüansirikast esitust. Kiitust pälvis ka kava valik.

"Meie suur soov ja eesmärk oli esitada nii suurele auditooriumile – miljonid kuulajad – ainult eesti heliloojate muusikat ja teha seda väga hästi," ütles koori dirigent Endrik Üksvärav. "Juba finaali jõudmine oli võit, kategooria võit ning kogu konkursi võit – see tuli kõik boonusena peale. Selle tähtsus ja mastaapsus pole tegelikult veel kohale jõudnud."

Collegium Musicale esituses kõlas finaalis Veljo Tormise, Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Cyrillus Kreegi looming. Lisaloona esitas võidukoor Cyrillus Kreegi "Mu süda, ärka üles". Finaalile eelnenud galakontserdil kõlas Collegium Musicale esituses Veljo Tormise "Jaanihobu".

Konkursi finaali, auhinnatseremooniat ja võidukoori lisalugu näeb SIIT.

Eesti koorid on konkursil osalenud mitmel korral. Suurim edu oli 2005. aastal, kui peavõidu tõi Eestisse Tallinna muusikakeskkooli tütarlastekoor Ingrid Kõrvitsa juhatusel.

Konkursi "Let the Peoples Sing" algatas 1966. aastal Euroopa Ringhäälingute Liit EBU eesmärgiga propageerida koorimuusikat raadio vahendusel. Pika traditsiooniga konkurss toimub üle aasta erinevates Euroopa kultuurikeskustes, tänavu on see meie põhjanaabrite võõrustada.

Koorikonkurss "Let The Peoples Sing" on läbi aastakümnete olnud kooridele suunanäitaja. Koorimuusika ja ühislaulmine on populaarne ja tõusuteel üle kogu maailma.