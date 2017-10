Klassikaraadio ja ERR kultuuriportaal vahendavad Eesti kooride esinemist EBU konkursi finaalivõistlusel

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerub pühapäeval Helsingis ja finaalis võistleb kaks koori Eestist. Koostöös Soome Yleisradioga vahendab Klassikaraadio kuulajatele otseülekande ja ERRi kultuuriportaal jagab kohapealt videopilti.

Kooride olümpiaks kutsutud konkursile lähetab koorid oma maa rahvusraadio. Esimeses voorus kuulab rahvusvaheline žürii esitusi helilintidelt. Finaal toimub kontserdina ja selle vahendavad EBU raadiojaamad üle kogu maailma. Koore hindab rahvusvaheline ekspertide žürii koosseisus Bent Grønholdt (Taani), Bob Chilcott (Suurbritannia), Sigvards Klava (Läti), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome). Üldvõitja saab oma valdusesse rändkarika Silver Rose Bowl.

Eesti koorid on konkursil osalenud mitmel korral. Suurim edu oli 2005. aastal, kui peavõidu tõi Eestisse Tallinna Muusikakeskkooli tütarlastekoor Ingrid Kõrvitsa juhatusel.

Videoülekannet konkursil osalejate galakontserdist Helsingi suurimas kontserdisaalis Musiikkitalos saab jälgida Klassikaraadio kodulehelt ja ERR kultuuriportaalist 14. oktoobril kell 19. Otseülekanne konkursi finaalist on Klassikaraadios ja ERR kultuuriportaalis 15. oktoobril kell 20.

Konkursi "Let the Peoples Sing" algatas 1966. aastal Euroopa Ringhäälingute Liit EBU eesmärgiga propageerida koorimuusikat raadio vahendusel. Pika traditsiooniga konkurss toimub igal teisel aastal erinevates Euroopa kultuurikeskustes, tänavu on see meie põhjanaabrite võõrustada.

Koorikonkurss "Let The Peoples Sing" on läbi aastakümnete olnud kooridele suunanäitaja. Koorimuusika ja ühislaulmine on populaarne ja tõusuteel üle kogu maailma.

Konkurssi tutvustavat videolõku saab vaadata siit.