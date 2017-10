Euroopa heliloojate kohtumisel kõlab René Eespere "Respectus"

Eesti astus Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühenduse liikmeks tänavu. Organisatsiooni peamised tegevusalad on muusika loojate õiguste eest seismine Euroopa tasandil. Praegu on üks olulisemaid teemasid autoriõigus. Üldisematele teemadele lisaks korraldab ECSA ka kontserte, millest üheks väljapaistvamaks on ECCO-nimelisest platvormist välja kasvanud kontsertõhtu (ECCO - The European Contemporary Composers' Orchestra). ECCO esindab aktiivselt tegutsevaid, väljapaistvaid kaasaegse muusika koosseise.

Neljapäeval annab Viini Concert-Verein keelpilliorkester ECCO egiidi all kontserdi, kus esitamisele tulevad teosed on välja valinud ECSA kunstiline komisjon, kellele iga liikmesriik sai esitada ettepaneku kolme teosega. Eestist valiti programmi René Eespere teos "Respectus" (2014) viiulile ja kitarrile. Kokku esitatakse seitse teost. Viini Concert-Verein on Viini Filharmoonikute sümfooniaorkestri liikmete poolt 1987. aastal ellu kutsutud orkester, kes on esitanud nii klassikuid kui nüüdismuusikat kontserttuuridel üle kogu maailma.

ECSA kutsuti ellu 2006. aastal Viinis ning asutati aasta hiljem Madridis. Tänaseks on ECSA ainulaadne organisatsioon Euroopas, kes esindab üle 30 000 helilooja, laulukirjutaja läbi 26 Euroopa ning Iisreaeli liikmesorganisatsiooni. Tänavuse sügisese üldkogu raames tähistab ECSA oma 10. tegutsemisaastat.

Lisaks iga-aastasele ECSA üldkogule, mis kaasab muusikavaldkonna esindajaid üle Euroopa, toimuvad avalikud kontserdid legendaarses Viini jazziklubis Porgy&Bess, eelpool mainitud traditsiooniks saanud ECCO (Euroopa Nüüdismuusika Heliloojate Orkestri) kontsert ning erinevad kohtumised Viini muuseumikvartalis.