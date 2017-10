Muinsuskaitseamet jagas aastapreemiaid

Kohalike volikogude valimised Eestis on ukse ees. Võib-olla olen tänase säutsu teemaga pisut hiljaks jäänud, sest suur osa avalikke väitlusi, vaidlusi või arutelusid on juba peetud.

Ugala teatris esietendub laupäeval, 7. oktoobril „Krdi loll lind“ alapealkirjaga „Tšehhovi „Kajakas“ unplugged“, USA näitekirjaniku Aaron Posneri versioon Anton Tšehhovi tuntud näidendist. Kokku saavad taas kaasaegne näitekirjandus ja lavastaja Taago Tubin, kes ütles ERR kultuuriportaalile, et see, mis "Kajaka" ajas rabavalt mõjus, ei ole seda 120 aastat hiljem enam teps mitte, seetõttu tuli kajakas Aaron Posneri kaudu uuesti lendama panna.

Elutööpreemia pälvis Kalli-Maia Holland aastatepikkuse väljapaistva tegevuse eest kultuurimälestiste restaureerimisel. Tema asutatud restaureerimisfirma Vana Tallinn on palju tegelenud mõisatega. Lisaks arhitektuursele restaureerimisele on firma ampluaas ka maalingud ning uurimine. Kalli-Maia Hollandi sõnul asuvad tema kõige tähtsamad objektid Tallinna vanalinnas.

"Ugala teater on suurepärane näide sellest, kus töid alustati situatsioonist, kus tegemist ei olnud mälestisega. Ugala sai mälestiseks alles 2016 tööde käigus, aga sõltumata sellest oli koostöö ehitaja, projekteerijate, sisearhitekti ja muinsuskaitse vahel väga konstruktiivne. Me oleme näinud hulganisti projekte, aga täiusliku teostuseni on jõudnud vähesed," rääkis Siim Raie AK kultuuriuudistele.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles ERRi raadiouudistele, et kõige olulisem kategooria on hästi restaureeritud mälestis. Neid preemiaid anti välja kaheksa: Ugala teater, Kulla leerimaja, Luua mõisa kavaleridemaja, Mäetaguse mõisa ait, Ahja mõisapark, Lutheri masinasaal Tallinnas, Pärnu tütarlastegümnaasiumi hoone ja võimla ning Tartu vana anatoomikum.

Pidulikul tseremoonial anti välja 35 autasu, teiste seas tunnustati nii töörühmi kui üksikisikuid, kelle käe all või hoolitsusel said uue näo erinevad hooned, pargid ja kunstiteosed. Autasustati ka arheoloogia ja teadusalase töö tegijaid.

