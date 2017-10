Draamateatris jõuab lavale Harold Pinteri "Vanad ajad"

Kohalike volikogude valimised Eestis on ukse ees. Võib-olla olen tänase säutsu teemaga pisut hiljaks jäänud, sest suur osa avalikke väitlusi, vaidlusi või arutelusid on juba peetud.

Ugala teatris esietendub laupäeval, 7. oktoobril „Krdi loll lind“ alapealkirjaga „Tšehhovi „Kajakas“ unplugged“, USA näitekirjaniku Aaron Posneri versioon Anton Tšehhovi tuntud näidendist. Kokku saavad taas kaasaegne näitekirjandus ja lavastaja Taago Tubin, kes ütles ERR kultuuriportaalile, et see, mis "Kajaka" ajas rabavalt mõjus, ei ole seda 120 aastat hiljem enam teps mitte, seetõttu tuli kajakas Aaron Posneri kaudu uuesti lendama panna.

Pinteri näidendi "Vanad ajad" esmalavastus oli 1. juunil 1971. Royal Shakespeare Company tõi selle välja Londonis West Endis Aldwych Theatre’s, lavastajaks inglise teatri 20. sajandi suurmees sir Peter Hall. Eesti teatris on Harold Pinter päris hästi tuttav autor, tema näidendeid on lavastatud üle kümne korra, kõige enam "Petmist". Eesti Draamateatris on Pinterilt varem lavale jõudnud "Majahoidja" (1987) ja "Petmine" (1994).

"Harras sentiment, postmodernistlikud mängukesed või vägivalla estetiseerimine on kõik niisugused jutustamisstrateegiad, mille eest Pinter jänesehaakidega põgeneb, vahepeal itsitades, rohkem kaasa tundes ja aidata püüdes. Või lihtsalt jälgides. Ta nagu ei kirjutakski oma tegelastele teksti, vaid ta kuulab, mis neil öelda on ja laseb neil liikuda tähelepanuväärse vabadusega. Teksti väärtustamine ja nautimine seovad teda inglise teatri isa Shakespeare’iga. Sama kergusega nagu Shakespeare võib minimaalsete lavaliste abivahenditega, peamiselt ainult innustunud näitleja suu kaudu luua inimeste kujutluses terve lahinguvälja, nii oskab ka Pinter kolme tegelase ja ühe möbleeritud toa abil vallandada inimese varjatud külgede tulevärgi. Kuigi väliselt justkui ainult räägitakse ja juuakse kohvi."

