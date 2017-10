Eesti fotokunstimessilt osteti tänavu 10 000 euro väärtuses kunsti

Eesti fotokunstnike kõrval esindatud külalisi Suurbritanniast, Itaaliast, Ungarist, USA-st, Soomest, Rootsist, Leedust, Jaapanist, Hiinast, Poolast ja Hollandist. Messi väljapanekut täiendasid üheksa galeriid ja projektiruumi, kelle hulgas oli esmakordselt ka rahvusvahelisi osalejaid.

Tänavuse messi üks peaeesmärke oli tutvustada fotokunsti kogumise võimalusi ning populariseerida fotokunsti kui ostjasõbralikku meediumi. Messilt osteti üheksa kunstiteost, kokku umbes 10 000 euro väärtuses. Müüdud teoste hulgas oli nii kodu- kui välismaiste kunstnike loomingut.

Tallinna fotokuu biennaali raames kolm päeva kestnud messi külastas umbes 1500 kunstihuvilist. Messi publikuprogrammi sündmustel – loengutel, giidituuridel, raamatuesitlustel ning töötoas – osales kokku umbes 240 inimest.

Esmakordselt tegi mess sel aastal koostööd Eesti suurima kunsti erarahastuse institutsiooniga Outset Eesti, kes kutsus Tallinnasse rahvusvahelise žürii valimaks messilt Eesti fotokunstnike teoseid, mis annetatakse rahvusvahelistesse avalikesse kunstikogudesse. Žürii valis messi väljapaneku hulgast järgmised teosed: Kristina Õlleki installatsioon "WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Poppositions" (2017) ning Diana Tamane teos "Blood Pressure" (2016).