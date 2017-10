Tristan Priimäe filmivalik: "Aukartust äratav", "Saluut-7" ja uus "Blade Runner"

"Aukartust äratav", režissöör Michel Hazanavicius

"See räägib suurest filmiuuendajast Jean-Luc Godard´ist. /---/ Kuigi Godard´i on hakanud ümbritsema selline pühalik oreool, kuna ta on nii tähtis ja suur mees, siis Michel Hazanaviciuse film läheb hoopsi teist rada. Ta on teinud Godard´ist ikkagi komöödia, sest me ei tohi ära unustada seda, et ta oli väga naljakas mees. Rääkis väga naljakat juttu ja oli ise väga koomiline. /.../ Godard´i tunneb väga hästi ära, sest Louis Garrel matkib teda imetabaselt," rääkis Priimägi.

"Saluut-7", režissöör Klim Shipenko

"Nõukogude Venemaa nägemus sellest, kuidas Nõukogude Liit vallutas kosmost. Nad on tulnud tänavu juba mitmega välja. /---/ Need on väga sarnased filmid, mõte üks ja seesama: ekraniseerida, taaselustada Nõukogude Liidu kõige heroilisemad momendid kosmoses. "Saluut-7" räägib kõigi tõenäosuste kiuste kosmoses ära parandatud ja alla toodud kosmosejaamast. /---/ Vaadates seda filmi, ma saan aru, et nii Ameerika kui ka Venemaa suured kosmose-eeposed on tegelikult üks ja sama žanr, mida võiks kutsuda MacGyver kosmoses."

"Blade Runner 2049", režissöör Denis Villeneuve

"Film on keskpärane, aga visuaalselt erakordne. /---/ Need, kes väidavad, et see on sama hea kui originaal, on – klassikuid tsiteerides – seemneid söönud. /---/ natuke igav, aga väga ilus film."