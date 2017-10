Eesti autorid valmistuvad tuleva aasta raamatumessiks Londonis

Frankfurdis on käimas maailma suurim raamatumess, mis on oluline kirjastajate ja agentide kohtumispaik.

Frankfurdis viibiv Eesti kirjanduse teabekeskuse direktor Ilvi Liive ütleb, et messi peamine eesmärk on Eesti kirjandust maailma viia. Messil kuulutati välja nende Balti kirjanike nimed, kes on kevadel toimuva Londoni raamatumessi fookuses. Eestit läheb sinna esindama kirjanik Mihkel Mutt, kes saab eriprogrammis oma teoseid tutvustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesti kirjanikud koos Läti ja Leedu kirjandusega on peakülaliseks järgmisel aastal Londonis ja sellele kõigele on eelnenud mitmed aastad tööd selle sündmuse ettevalmistamiseks. Kui see ükskord teoks saab, siis on väga oluline, et Eesti kirjandus on kättesaadav inglise keeles," lausus Liive.

Inglise keelde saavad tõlgitud sellised autorid nagu Kai Aareleid, August Gailit, Maimu Berg, Doris Kareva ja Jaan Kross.