Peeter Raudsepp: näidendis "Vanad ajad" kohtub Kafka Agatha Christiega

Täna õhtul esietendub draamateatris Harold Pinteri näidend "Vanad ajad". Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul on lavastuses erilise tähelepanu all mälu ja keel.

Näidendis "Vanad ajad" käib mälestuste pärast äge võimuvõitlus ning igapäeva reaalsus põimub unenäolisusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pinteri seisukoht ongi selline, et mälu on tegelikult sama kahtlane kui on näiteks meie unistused tuleviku suhtes, seal on palju tumedaid kohti, mis võivad olla nii, mis võivad olla naa. Inimesed tavaliselt arvavad, et nad mäletavad kõige tähtsamaid sündmuseid. Näiteks see, kuidas oma armsamaga kunagi kohtuti ja kuidas see tundus, aga tema seab selle kahtluse alla," selgitas Raudsepp.

Mõistatuslikes mälu keerdkäike harutavad laval lahti näitlejad Kersti Heinloo, Tiit Sukk ja Hilje Murel.

"Noorus ongi ilus aeg ja selles nooruses on nagu elus ikka kõike ja kui mingid asjad - jätta ainult helge endale meelde, see on ka variant, aga kõik mis on allasurutud külastab meid mingil hetkel, kui see laegas lahti tehakse," rääkis Murel.

Peeter Raudsepp suhtub näidendisse "Vanad ajad", justkui Kafka kohtuks Agatha Christiega. "Huvitav kooslus. Modernistlik draama," võttis ta loo kokku.