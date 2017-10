Galerii: Rode altari projektile anti üle Euroopa muinsuskaitseauhind

Kohalike volikogude valimised Eestis on ukse ees. Võib-olla olen tänase säutsu teemaga pisut hiljaks jäänud, sest suur osa avalikke väitlusi, vaidlusi või arutelusid on juba peetud.

Ugala teatris esietendub laupäeval, 7. oktoobril „Krdi loll lind“ alapealkirjaga „Tšehhovi „Kajakas“ unplugged“, USA näitekirjaniku Aaron Posneri versioon Anton Tšehhovi tuntud näidendist. Kokku saavad taas kaasaegne näitekirjandus ja lavastaja Taago Tubin, kes ütles ERR kultuuriportaalile, et see, mis "Kajaka" ajas rabavalt mõjus, ei ole seda 120 aastat hiljem enam teps mitte, seetõttu tuli kajakas Aaron Posneri kaudu uuesti lendama panna.

Projekt "Rode altar lähivaates" on kolm aastat (2013–2016) kestnud mahukas uurimis- ja konserveerimisprojekt, mille keskmes oli Lübecki meistri Hermen Rode töökojas valminud Niguliste kiriku peaaltari retaabel. Rode altar on üks suurejoonelisemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid hansakunsti näiteid kogu Euroopas.

