Peeter Laurits kirjeldab metsa digitaalsetele jänestele

Näitus kõnetab praegu kõikjal aktuaalset teemat – kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele – orkestreerituna 20 kunstniku kaasabil. Valitud kunstnikud moodustavad võrgustiku, risoomse välja, kus kõik osalised on väga erinevad – nad töötavad eri väljendusvahenditega, on eri vanuses ja vastandlike elukogemustega. Kõik tegelevad metsa maagiliste aspektidega, aga teevad seda igaüks omal moel. Peaaegu kõik tööd on valminud spetsiaalselt selleks näituseks.

Näituse saatetekst ütleb:

On terve rida asju, mis käivad üksikule inimesele üle jõu või üle mõistuse.

On asju, mis ei mahu inimese vaatevälja – neile lähenemiseks tuleb väga kaugele taganeda.

Või hoopis pugeda küülikuurgu ja tekitada lisadimensioon.

Visata kolmemõõtmelist ruumi vindiga läbi ajahangede.

Siduda meel sõlmest lahti.

Astuda enesest mööda, välja ja kõrvale.

Risoomne resonants on lisadimensiooni käivitamiseks täiesti kohane võte.

Tulemuseks multimodaalne mitmiktaju ergutav näitus.



Peeter Laurits (1962) elab ja loob Eestis ning on rikastanud fotograafilisi väljendusvahendeid ning avardanud foto rolli Eesti kultuuriruumis. Lauritsa loometegevuse geograafiline ulatus on lai – London, New York, Chiang Mai. Tema töid on omandanud muuseumid ja erakollektsioonäärid Eestis, Skandinaavias, Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas. Kuraatornäitus Vaal galeriis haakub Peeter Lauritsa Tartu Ülikooli vabade kunstide külalisprofessuuri loengusarjaga “Metsik esteetika ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele”.

Näitusest võtavad osa:

Jaanika Arum ja Herkki E Merila

Toomas Kalve

Madis Katz

Meelis Kihulane

Laurentsius

Peeter Laurits

Edward von Lõngus

Arne Maasik

Epp Margna

Kadri Mälk

Maris Männik ja Martin Rästa

Valdur Ohakas

Norman Orro

Darja Popolitova

Kristel Saan

Uku Sepsivart

Maria-Kristiina Ulas

Taavi Varm