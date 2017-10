Euroopa Liidu IT-agentuuri kunstikonkursi võitis installatsioon "Jäämägi"

Riigi Kinnisvara AS viis läbi kunstikonkursi, et leida sobivaim teos 2018. aasta suvel valmivasse IT-agentuuri peamaja aatriumi. 22 töö hulgast valis žürii võitjaks tunnustatud klaasikunstniku Maret Sarapu teose „Jäämägi“.

Žürii sõnul on teos hästi ära tabanud IT-agentuuri hoone olemuse. IT-agentuuri hoone on kui jäämäe tipp, millest näeme vaid üht kümnendikku. Ülejäänud struktuuri osad on Strasbourgis ja Austria mägedes, kus asuvad mahukad andmepargid. Teos tekitab kontrasti ruumi üldisele sisearhitektuursele lahendusele, mängides julgelt erinevale värvilahendusele ning kasutades hästi ära aatriumi loomulikku valgust. Tulemuseks on päevavalguses erinevatest nurkadest vaadeldav, kihiline, õhuline ja pidevalt värvi muutev skulptuur, mis enda muutumise kaudu muudab ka kogu aatriumi tunnetust.

Teos hakkab paiknema IT-agentuuri peahoone 15 meetri kõrguses ülevalt laienevas aatriumis, mis on hoone üks mõjusamaid ja paremini eksponeeritud kohti. Lihtsate naturaalsete materjalidega kujundatud aatrium on hästi nähtav tänavalt ja kõigilt korrustelt.

Konkursil pälvis teise koha ideekavand “Graaf”, autoriteks klaasikunstnikud Kai Kiudsoo-Värv, Piret Ellamaa ja Kateriin Rikken. Teos on kaasaegseid materjale ja tehnilisi lahendusi julgelt proovile panev ja täidab hästi ruumi.

Kolmanda koha saavutas võistlustöö „Mandala“, mille autoriks on klaasikunstnik Kati Kerstna. Teosel on hea vormi- ja ruumitunnetus, mis võimaldab sellel eripalgeliselt esile tõusta ja muutuda vastavalt valgusoludele.

Eraldi märkis žürii ära kaks teost. Tõnis Malkovi, Märt Vaidla ja Martin Tago ideekavandi „Võrgukaart“ , mis on hästi läbimõeldud ja efektne hämaras valguses ning Flo Kasearu, Tõnu Narro, Rael Arteli ja Bruno Kadaku teose „Internet on tehtud kassidest“, mis tunnetab hästi kaasaegset visuaalkultuuri, olles samaaegselt humoorikas.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 65 000 eurot. Teos valmib 2018. aasta suveks.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Maarin Ektermann ja Triin Tulgiste, Eesti Kunstnike Liidu esindajatena Mari-Liis Tammi, Reimo Võsa-Tangsoo ja IT-agentuuri hoone arhitekt Jaan Kuusemets, Siseministeeriumi esindaja Katrin Varik ja hoone sisearhitekt Margit Teikari. Ekspertidena osalevad Riigi Kinnisvara ASi esindaja Raivo Toom, eu-LISA esindaja Alar Kalamees ja IT-agentuuri hoone sisearhitekt Tuuli Trei.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.