Margaret Atwood: maailm on 30ndate totalitarismile lähemal kui kunagi varem

Atwoodi 1985ndal aastal kirjutatud düstoopne romaan "Teenijanna lugu" kujutab totalitaarset tulevikuühiskonda USAs, kus naised on alistatud seksuaalsesse orjusse. Hlijuti vändati romaani põhjal menukas telesari, mis on saanud mitmeid auhindu. Atwoodi sõnul on telesari sellepärast populaarne, et inimesed tunnevad selles ära võimalikud tulevikuarengud.

Kriitikute hinnangul on Donald Trumpi saamine presidendiks toonud seda ähvardavat tulevikunägemust meile lähemale, kuna Trump kasutab sotsiaalmeedait oma oponentide alavääristamiseks ja mitmete osariikide seadusandjad püüavad piirata naiste enesemääramisõigust.